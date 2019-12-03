Engelli sporcu dağcılığa başladı, zirveye tırmandı

03.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:32

RİZE'de, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (28), azmi ve spor sevgisi ile hayata tutundu. İki bacağını kaybetmesine rağmen 'engelli balık adam' unvanını alan Beyaz, tüpsüz dalış, snowboard ve yamaç paraşütünün ardından dağcılığa başladı, ilk zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Kentte 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz, hayata spor ile sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye ilgi duyan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. Bir kurumda memur olarak çalışan Beyaz, deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyip, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avı yapmaya başladı. Paralimpik sporcu, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası'nda İp Destekli Sabit Ağırlık (FIM) disiplininde 1.15 dakikada 28 metre dalış derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Kaynak: DHA