Enflasyon ne zaman açıklanıyor? TÜİK 2022 Ocak enflasyon rakamları belli oldu mu?

Enflasyon ne zaman açıklanıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ocak ayı enflasyon oranları Ocak 2022 enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. Peki TÜİK Ocak 2022 enflasyon oranı rakamları belli oldu mu? İşte aylık ve yıllık enflasyon verilerinin paylaşılacağı açıklamaya dair ayrıntılar...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Ocak ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Perşembe saat 10.00'da günü açıklanacak. Söz konusu açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verilerine yer verilecek.

TÜİK OCAK AYI 2022 ENFLASYON ORANI RAKAMLARI BELLİ OLDU MU?

TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı rakamları 3 Şubat'ta gerçekleştirelecek açıklama ile belli olacak fakat AA Finans her ay enflasyon verisi yayınlanmadan önce yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı.

AA'nın düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi anketine göre; ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Söz konusu ankete katılım sağlayan ekonomistlerin en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

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