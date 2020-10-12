Enes Ünal kimdir? Enes Ünal kaç yaşında, nereli? Enes Ünal takımı

Genç futbolcu Enes Ünal, Bursa'da doğdu ve milli futbolcu olarak forma giyiyor. Enes Ünal hangi takımda? Getafe'de top koşturan Ünal, eski futbolculardan Mesut Ünal'ın oğludur. İşte, Enes Ünal kariyeri haberimizde.

Enes Ünal, Bursaspor, Manchester City, Genk, Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Valladolid gibi takımlarda yer aldı. Bursa'da doğan Enes Ünal'ı Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi takımlar kadrosuna dahil etmek istedi.

ENES ÜNAL KİMDİR?

Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Osmangazi, Bursa'da dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcu. La Liga takımlarından Getafe'de forma giymektedir. Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan genç yetenek, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı. Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi. 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında Süper Lig kariyerinin ilk golüne imza atarak, Türk futbol tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı. 26 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinden Enes Ünal'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı.

Manchester City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Pro League takımlarından Genk'e kiraladığını açıkladı. Kiralık sözleşmesinin Genk tarafından feshedilmesinin ardından Enes, 1 Şubat 2016 tarihinde Manchester City tarafından Hollanda'daki 2. seviye futbol ligi olan Eerste Divisie takımı NAC Breda'ya sezon sonuna kadar kiralandı. 23 Temmuz 2016 tarihinde Enes Ünal'ı Eredivisie takımlarından FC Twente'ye kiralandığı açıklandı. 31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol kulübü Villarreal'e 14 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye U-16, Türkiye U-17, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 millî takımlarında forma giydi ve 37 maçta 33 gol attı. A Millî takımla ilk maçına 31 Mart 2015'te oynanan Lüksemburg maçın 17 yıl 10 ay 21 günlükken çıktı ve 32 dakika oynadı. 6 Ekim 2020'de Getafe'nin internet sitesine yaptığı açıklamada hedefinin EURO 2020'de millî takımda oynamak olduğunu söyledi.