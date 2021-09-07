Enes Karakuş, TECO Karacabey Belediyespor'da
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Enes Karakuş, TECO Karacabey Belediyespor'da

Enes Karakuş, TECO Karacabey Belediyespor'da
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Başakşehirspor'dan forvet oyuncusu Enes Karakuş'u kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Başakşehirspor'dan forvet oyuncusu Enes Karakuş'u kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız bitmek üzere. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.Ankaragücü altyapısından yetişen 20 yaşındaki Enes Karakuş, geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 11 maça çıkarken 1'de gol kaydetti.


Enes Karakuş, TECO Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin

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