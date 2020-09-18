Enerjiye drone ile hızlı müdahale
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Enerjiye drone ile hızlı müdahale

Enerjiye drone ile hızlı müdahale Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, operasyonel çalışmalarına drone ile hız kazandırdı.

18.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:16

Enerjiye drone ile hızlı müdahale

BURSA - Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, operasyonel çalışmalarına drone ile hız kazandırdı. Arıza, onarım ve bakım çalışmalarının desteklendiği drone teknolojisi ile enerji arzı daha hızlı sağlanabiliyor.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde hizmet veren UEDAŞ, elektrik hatlarında arızaları tespit etmek, enerji arzını sağlayabilmek için kullandığı drone teknolojisi ile meydana gelen arızanın yerini ve türünü hızla belirleyebiliyor.

UEDAŞ'ın 50 bin kilometrelik hat uzunluğunun 38 bin 851 kilometresini havai hatlar oluştururken bu büyük alanda ulaşım sıkıntısı yaşanan bölgeler drone teknolojisi ile kontrol edilebiliyor. Drone teknolojsinin hizmet kalitesinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini artırdığını ifade eden UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "4 ilde 3.3 milyon aboneye kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti verirken çeşitli zorluklarla karşılaşmak durumundayız. Enerjide kaçınılmaz unsurlardan biri teknolojidir. Şebekemizde oluşan arızaları geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Geçici arızaları SCADA projemiz sayesinde 5 dakikadan daha kısa bir sürede çözebiliyoruz. Fiziki müdahale ve tespit gerektiren kalıcı arızalarımızda ise zorlu hava, arazi koşulları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu noktada drone teknolojisi kullanarak arıza tespit süresini minimuma düşürerek ekiplerin bölgeye en hızlı şekilde sevkini sağlayabiliyoruz. Böylelikle enerji kesinti sürelerinde abonelerimize mağduriyet yaşatmıyoruz" diye konuştu.

Enerjiye drone ile hızlı müdahale

Kaynak: İHA

IHA Editörü - SAMET DOĞRU
SAMET DOĞRU
IHA Editörü
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