Enerjide normalleşme ne zaman başlıyor? Enerjide normalleşme nedir? Elektrik ve doğal gaz faturaları ödenecek mi? Koronavirüs sürecinde, evlerinde kalan vatandaşları mağdur etmemek adına alınan bir dizi tedbir arasında fatura tahsilatları da yer alıyordu. Buna göre fatura tahsilatları önceki döneme göre yapılıyordu. ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen elektrikte normalleşme için tarih verdi.

Elektrik ve doğal gaz faturaları, koronavirüs ile birlikte bir miktar düşüş yaşamıştı. Öte yandan pandemiye yönelik düzenleme çerçevesinde faturaların gecikmesi durumunda elektirik ve doğal gaz akışı kesilmiyordu. Peki, enerjide normalleşme ile fatura tahsilatları ne zaman başlıyor?

ENERJİDE NORMALLEŞME NEDİR?

Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan kararlar neticesinde vatandaşları mağdur etmemek adına elektirik ve doğal gaz faturaları önceki döneme göre alınıyordu, borcu olanların borcu ertelenmiş ve tahsilatı yapılamayan işletme ve konutların da enerji akışları kesilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı ile de enerjide de normalleşme yoluna gidiliyor.

Buna göre enerjide normalleşme, elektirik ve doğal gazda koronavirüs önesine dönmeyi ifade ediyor. Böylelikle elektrik ve doğal gaz faturalarının kesilmesi gündeme gelebilecek.

ENERJİDE NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, enerjide normalleşme bağlamında açıklamalarda bulunarak 1 Temmuz'u işaret etti. Söz konusu tarih itibariyle salgın öncesine dönülerek fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanabilecek.

Çeçen açıklamasının devamında; "1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine geçilerek, mevzuatta yer alan ve geçici olarak durdurulan düzenlemelerin uygulamasına kalınan yerden devam edilecek. Bu sebeple tüketicilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına tüketime ilişkin bildirimlerini takip etmeleri son derece önemli. Elektrik dağıtım sektörü olarak, Kovid-19 döneminde planlı kesintileri askıya alarak, vatandaşın temel ihtiyacı olan elektrik hizmetine ulaşması için var gücümüzle çalıştık. Normalleşme süreciyle, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti için yatırımlarımız kaldığı yerden devam edecek. Kovid-19 salgınının hayatımızı etkilediği süreçte, hayati önem taşıyan sektörümüz tüm önlemlerini alarak 7/24 çalışma esasına dayanarak hizmet verdi. Bu süreçte sağlık kuruluşlarımıza öncelik vererek elektrik ihtiyaçlarının olası arızalardan etkilenmeksizin ivedilikle karşılanması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte emek verdik. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz elektrik erişimi için özellikle şebekelerimizi yenileyerek hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.