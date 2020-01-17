17.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler VAP'tan yararlanabilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA