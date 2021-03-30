Enerji Bakanlığı'nın ruhsatını iptal ettiği madencilik firması, Galatasaray'ın arazisinden çıktı, tesisler 2 yıl için Kemerburgaz'a taşınacak
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Enerji Bakanlığı'nın ruhsatını iptal ettiği madencilik firması, Galatasaray'ın arazisinden çıktı, tesisler 2 yıl için Kemerburgaz'a taşınacak

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Enerji Bakanlığı'nın ruhsatını iptal ettiği madencilik firması, Galatasaray'ın arazisinden çıktı, tesisler 2 yıl için Kemerburgaz'a taşınacak

Daha önce ruhsatı iptal edilmesine rağmen Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki arazisinden ayrılmayan madencilik firması tahliye edildi. Maden şirketi, araziyi terk etmemiş ve süreç uzamıştı. Arazi, Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve spor tesisinin kuruluşu için gereken çalışmalara başlayabilmesi için Galatasaray'a devredilecek.

Sarı-Kırmızılı camianın en önemlimaddelerinden biri olan, uzun zamandır çözüm bekleyen Kemerburgaz'daki arazi konusunda büyük bir adım atıldı. Enerji Bakanlığı daha önce arazi üzerinde madencilik yapan firmanın ruhsatını iptal etmişti. Söz konusu firma dün araziden tahliye edildi ve bölgeye Galatasaray bayrağı dikildi. Kulübün bazı tesislerinin Türk Telekom Stadı'na daha yakın olan Kemerburgaz'a taşınmasının önünü açacak.

MİLLİ EMLAK BOŞ TESLİM EDECEK

Galatasaray'ın yeni tesislerinin inşa edileceği Kemerburgaz'daki arazinin bir kısmı maden işletmesi ile çakışıyordu. Arazi sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilmesine rağmen maden şirketi, araziyi terk etmemiş ve süreç uzamıştı. Sözcü'deki habere göre; tahliyenin ardından arazi, Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve spor tesisinin kuruluşu için gereken çalışmalara başlayabilmesi için Galatasaray'a devredilecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kemerburgaz tesislerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyor.

BURAYI BİZE DEVLET TAHSİS ETTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Burayı devlet bize tahsis etti. Karşılığında da Riva, Florya ve Mecidiyeköy alındı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devleti karşıya almak çok yanlıştır. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak. Uzun zamanda değil kısa bir zamanda bu olacak" diye konuşmuştu.

Enerji Bakanlığı'nın ruhsatını iptal ettiği madencilik firması, Galatasaray'ın arazisinden çıktı, Tesisler 2 yıl için Kemerburgaz'a taşınacak

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