Ender Arslan'ı ağlatan veda
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Ender Arslan'ı ağlatan veda

Ender Arslan'ı ağlatan veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'da forma giyen Ender Arslan, yarın oynanacak olan OGM Ormanspor maçı sonrası kariyerini sonlandıracak.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'da forma giyen Ender Arslan, yarın oynanacak olan OGM Ormanspor maçı sonrası kariyerini sonlandıracak. Bugün son kez takımla birlikte antrenmana çıkan tecrübeli oyuncu, kendisi için hazırlanan organizasyonda göz yaşlarını tutmadı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'un başarılı basketbolcusu Ender Arslan için çok önemli bir organizasyona imza atıldı. Yarın oynanacak OGM Ormanspor mücadelesi ile aktif basketbol kariyerini sonlandıracak olan Arslan, takımdaki son antrenmanına çıktı. Yeşil-beyazlı yönetim, teknik ekip ve takım arkadaşlarına veda eden Ender Arslan'ın 10 numaralı forması idmanların yapıldığı Barış Spor Salonu'na asıldı.

Göz yaşlarını tutamadı

Organizasyon karşısında göz yaşlarını tutamadığı gözlenen Ender Arslan'dan önce söz alan Başkan Sezer Sezgin, "Benim de gözlerim doldu. Türkiye seni unutmayacak. Bir Ender Arslan geldi, geçti. Her şey için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ender Arslan ise, "Yarın ağlarım diyordum ama bütün sezon için teşekkür ediyorum. Koç geldikten sonra takımı çok geliştirdi. Çok zor durumlar geçirdik bu sezon ama kendi içimizde hiç problem yaşamadık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kaptan için çok kolay bir sezondu. Çünkü herkes çok karakterliydi" dedi.

Bursaspor'dan da açıklama geldi

Gerçekleşen antrenmanın ardından saha ortasında bir araya gelen oyuncular, Ender Arslan'ı alkışladı. Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic de tecrübeli isme geleceğinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından özel hazırlanmış 10 numaralı Ender Arslan forması tesislere asıldı.

Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından da şu açıklama yapıldı:

"Türkiye'nin en fazla milli formayı giymiş ve Euroleague'de en fazla forma giyen Türk oyuncu unvanını elinde bulunduran gururumuz, kaptanımız Ender Arslan son idmanını yaptı. Antrenman sonrası kaptanımızın formasını antrenman salonumuza astık." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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