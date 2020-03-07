En zengin 100 Türk listesinde Ağaoğlu gerçeği! Serveti eriyor

07.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:45

Forbes dergisi, Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı listesini açıkladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu, listedeki yerini muhafaza etse de son 2 senede servetinde yaşanan düşüş göze çarptı. 2018'de 1.10 milyar dolar servete sahip olan Ağaoğlu'nun 2020'deki mal varlığı 750 milyon dolar oldu.

Forbes dergisi, Mart ayı sayısında "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker servetini 4 milyar 700 milyon dolara yükselterek listede zirveye oturdu.

AĞAOĞLU'NUN SERVETİ ERİYOR

"En Zengin 100 Türk" listesinde bir de Ali Ağaoğlu sürprizi yaşandı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi.

2018'de 1.10 milyar dolar olan Ağaoğlu'nun serveti; 2019'da 850 milyon dolara, 2020'de ise 750 milyon dolara geriledi.