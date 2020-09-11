En son Fenerbahçe'yi yıkmışlardı, şimdi umut verdiler
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En son Fenerbahçe'yi yıkmışlardı, şimdi umut verdiler

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül, en son birlikte ürettiği skorda Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

En son Fenerbahçe'yi yıkmışlardı, şimdi umut verdiler
11.09.2020 22:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:13

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül, en son birlikte ürettiği skorda Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Rizespor maçında da skor üreten bu ikili sarı-lacivertlilere umut veren isimler oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi yeni transferler Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayakta tuttu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünde Caner'in asistinde Gökhan golü bulmuştu. Bu sezon ise ligin ilk haftasında Rizespor ile oynanan maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler Caner Erkin'in asisti ve Gökhan Gönül'ün golüyle maça eşitliği getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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