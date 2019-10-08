En iyilerle rekabet edebilecek güçteyiz

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.

08.10.2019 17:21
En iyilerle rekabet edebilecek güçteyiz

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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