En iyilerle rekabet edebilecek güçteyiz

08.10.2019 17:21

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.