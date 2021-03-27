En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor

FFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), 2011-2020 yılları arasında dünyanın en iyi liglerini puanlarıyla sıraladı. Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısının düşme ihtimalinin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'in de değer kaybetmesi, Türk futbolu için tehlike çanlarının ne kadar ciddi çaldığını gösterdi. Listede daha düşük kaliteli Ekvador, Meksika, Kolombiya gibi liglerin gerisinde kaldık!..