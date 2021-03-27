En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor
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En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor

FFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), 2011-2020 yılları arasında dünyanın en iyi liglerini puanlarıyla sıraladı. Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısının düşme ihtimalinin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'in de değer kaybetmesi, Türk futbolu için tehlike çanlarının ne kadar ciddi çaldığını gösterdi. Listede daha düşük kaliteli Ekvador, Meksika, Kolombiya gibi liglerin gerisinde kaldık!..

Son 10 yılda Türk futbolu çok büyük derecede eridi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistik Federasyonu'nun açıkladığı listede Spor Toto Süper Lig 18. sırada yer aldı. 2011 yılında açıklanan sıralamada 8. sırada yalan ligimiz, tam 10 basamak geriledi. Listede Kolombiya, Meksika, Ekvador gibi daha düşük kaliteli liglerin gerisinde kalmamız, önlenemez bir çöküşe doğru gitmekte.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SON KATILIM

Bu sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemeyeceğiz. Artık ligin şampiyonu da ön eleme oynamak zorunda. Avrupa sıralamasında günden güne eriyen Türk kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'ne de daha az takım gönderme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sebeple önümüzdeki sezondan itibaren Türk takımlarının Avrupa'da önemli başarılar etmesi gerekiyor

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları (5)
MUSTAFA: BİLİÇ İNDE DEDİĞİ GİBİ TEK HEDEFİ FB Yİ YENMEK OLAN LİGTEN HİÇ BİŞEY OLMAZ.
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LD: ya su süper lıg dedıklerı avrupada en alt kademe olur neyın superı değerı nedır ne vermıs turk futboluna ne katma değer katmıs koca br sıfır guldurmeyın ınsanları kendınıze
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BEYTULLAH: 2011 yılında şikecileri küme düşürürsek ligin marka değeri düşer diyenler şimdi neredeler. . .
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