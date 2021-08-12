Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF825,9198990,48
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5642770,20
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,5466520,16
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2342920,14
Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0289090,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0168051,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0436361,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1059810,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0349970,47
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0377080,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1526730,38
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0738320,27
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1446110,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,9141200,40
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0493480,34
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0662120,32
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,9159260,24
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0291540,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8459110,07
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5026610,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0212980,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0338560,05
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0340970,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF42,7573331,71
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,7888771,52
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,2063920,90
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0734780,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0725200,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1708670,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0091050,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9952660,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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