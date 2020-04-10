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Banka, Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 6,42 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,36 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 6,42 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,36 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,183091 6,51
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087415 6,42
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045166 6,36
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029465 4,17
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,130929 3,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,833758 3,83
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,071706 3,68
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099460 3,65
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,248295 3,48
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,313516 3,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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