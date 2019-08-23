En fazla kazandıran yatırım fonları

23.08.2019 14:14

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,98 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035063 1,14 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035892 0,98 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,304334 0,85 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022306 0,74 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020356 0,72 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,864490 0,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074363 0,71 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996484 0,71 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,342593 0,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026327 0,67

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)