En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,50 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
21.08.2019 14:26
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,50 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026139
|2,70
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034583
|2,50
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024659
|2,43
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021358
|2,37
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039745
|2,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037780
|2,33
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023459
|2,32
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052334
|2,32
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067157
|2,32
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034769
|2,32
Kaynak: AA