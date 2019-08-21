En fazla kazandıran yatırım fonları

21.08.2019 14:26

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,50 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026139 2,70 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034583 2,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024659 2,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021358 2,37 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039745 2,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037780 2,33 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023459 2,32 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052334 2,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,067157 2,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,034769 2,32

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)