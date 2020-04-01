En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,27 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,27 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025542 3,60 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030973 3,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041388 2,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063702 2,84 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013547 2,37 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019504 2,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020357 2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028858 2,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,081126 2,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,117761 1,97 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA