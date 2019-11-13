En fazla kazandıran BES fonları

13.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082259 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071102 1,37 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071780 1,37 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,110356 1,35 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059621 1,29 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,095500 1,18 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014089 1,18 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,058601 1,18 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,110769 1,18 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,125416 1,17

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)