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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,84 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç. F" ve yüzde 2,37 ile "Yapı Kredi Port. Eur.

En fazla kaybettiren yatırım fonları
04.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:39

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,84 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç. F" ve yüzde 2,37 ile "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 34,125643 -2,84
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055081 -2,77
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184455 -2,37
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,350763 -1,78
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,346893 -1,69
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063615 -1,65
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031891 -1,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049424 -1,48
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,070111 -1,24
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080104 -1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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