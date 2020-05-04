En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,25 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,87 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.