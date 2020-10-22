En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020038 -1,91 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023738 -0,96 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028794 -0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071429 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039515 -0,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100483 -0,51 VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,019288 -0,50 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043053 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056479 -0,46 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069623 -0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara