En fazla kaybettiren BES fonları

13.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:50

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,017524 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029095 -0,88 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029165 -0,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028169 -0,88 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031118 -0,88 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030108 -0,88 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017848 -0,87 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028887 -0,87 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033568 -0,87 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009787 -0,84

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)