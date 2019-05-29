En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012679 -0,45 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049494 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036856 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049815 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033080 -0,27 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065634 -0,21 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026831 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062660 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045602 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066980 -0,14

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)