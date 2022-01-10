En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2020 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

KFMİB'den alınan bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde, Ordu'dan 7, Giresun'dan 4, Trabzon'dan 4, Samsun'dan 2, İzmir'den bir şirket yer alırken, talebi doğrultusunda 2 firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken, adı açıklanan diğer 17 firma şöyle sıralandı:

"Durak Fındık, Yavuzkan Hazel Gıda, Yavuz Gıda, Arslantürk Tarım, Poyraz Poyraz Fındık, Özgün Gıda, Sabırlar Fındık, Gürsoy Tarım, Noor Fındık, Özyılmaz Fındık, Şenocak Gıda, Nimeks Organik Tarım, Karimex Gıda, Uslu Tarım, Ahmet Ak Gıda, Dost Fındık, Asma Kuyumculuk Gıda."

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi Haberleri

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