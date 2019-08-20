EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endileleri etkisiyle düştü

20.08.2019 17:43

–Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle doğan talep endişeleri etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.97 düşüşle 59.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.28 düşüşle 55.49 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, büyümöe endişeleri etkisiyle 1,500 doların üstüne yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.09 artışla 17.125 dolardan,

altın, yüzde 0.18 artışla 1,514.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.56 düşüşle 2.587 dolardan,

platin, yüzde 0.63 düşüşle 851.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.73 artışla 1,485 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 452 liraya, Cumhuriyet altını da 1,870 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul