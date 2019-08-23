EMTİA PİYASALARI –Petrol fiyatları Fed Başkanı konuşması öncesinde yükseldi

23.08.2019 09:31

– Petrol fiyatları, yatırımcılar ABD'nin para politikasına ait ipuçları için ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını beklerken yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 60.24 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.42 artışla 55.58 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarının açıklanacağı toplantı beklenirken düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 16.975 dolardan,

altın, yüzde 0.31 düşüşle 1,503.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.23 artışla 2.5635 dolardan,

platin, yüzde 0.05 artışla 862.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.32 düşüşle 1,480.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,874 liraya geriledi.

ABD Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ted McKinney, Çin'in ABD'den taahhüt ettiği miktarın sadece yarısı kadar soya fasulyesi aldığını söyledi. McKinney, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde bir iyi niyet göstergesi olarak Çin'in ABD'den büyük miktarda soya fasulyesi almasının beklendiğini hatırlatarak, Çin'in ifade edilen ithalat miktarına ulaşması için önünde uzun bir yol olduğunu vurguladı. McKinneny, "Oval Ofis'te Çinli yetkililer 20 milyon ton soya fasulyesi alımının sözünü verdiler ancak şu ana kadar sadece 9-10 milyon ton alım yaptılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul