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Emre Taşdemir, Kayserispor, Hes Kablo, Futbol, Spor

Emre Taşdemir evde çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor'un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlarını evde sürdürüyor.

10.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:17
Emre Taşdemir evde çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor'un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen ve kısa sürede oynadığı futbol ile taraftarın gönlüne girmeyi başaran Emre Taşdemir, Covid19 virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde formunu korumak için evde idman yapıyor. Kayserispor teknik heyetinin kendisi için çıkardığı çalışma programına uyan Emre Taşdemir, biran önce Korona Virüs salgının sona ermesini ve yeniden futbol dolu günlere dönmeyi arzu ediyor. Emre Taşdemir, "Türk halkı olarak yine kenetlenerek, bakanlığımızın direktiflerine uyarak bu virüs illetini atlatacağız inşallah. Yine futbol dolu günlere döneceğiz. Evde Kal Türkiyem" mesajı verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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