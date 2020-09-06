Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı
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Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı

Geçtiğimiz sezonun başında önce Galatasaray'a, devre arasında da Olympiakos'a kiralanan ancak bekleneni karşılayamayan milli futbolcu Emre Mor, geri döndüğü Celta Vigo'nun hazırlık kampındaki performansıyla teknik heyeti şaşırttı. 3 hazırlık maçında 2 gol atan genç oyuncu için İspanyol ekibinin kararı merakla bekleniyor.

Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı
06.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:48

Performansı uzun zamandır eleştiri konusu olan ve Celta Vigo'nun elden çıkarmayı düşündüğü Emre Mor, yeni sezon öncesi kulübün teknik ekibini şaşırttı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray, ikinci yarısını da Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren oyuncu beklentilerin altında kalmıştı.

YÖNETİMİN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Disiplinsiz hareketleri ve sahada katkı verememesi Emre Mor'u kulüp yönetiminin gözünden düşürdü. Takımla çalışmalara bile çağrılmayan genç kanat oyuncusu, kendi başına idmanlar yapıyordu.

Takımdan ikinci bir şans isteyen Emre Mor, Celta'nın son 3 hazırlık maçında 2 golle katkı sağladı. Emre Mor'un başarılı ve istekli görüntüsü sonrası Celta Vigo yönetiminin alacağı karar merak ediliyor.

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