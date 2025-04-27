Emre Mor Galatasaray'da oynadı mı, Fenerbahçe'de oynadı mı?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde. Maç ile ilgili olarak Emre Mor Galatasaray'da oynadı mı, sorusunun yanıtı merak edildi.

EMRE MOR GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü.] Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Emre Mor Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.[4] Mor, Danca ve İngilizce bilmekte fakat Türkçe bilmemektedir.

Galatasaray (kiralık)

2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe

29 Haziran 2022 tarihinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Eyüpspor (kiralık)

Transfer sezonunun son gününde oyuncu Eyüpspor ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.