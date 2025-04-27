Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Emre Mor Galatasaray'da oynadı mı, Fenerbahçe'de oynadı mı?

Emre Mor Galatasaray'da oynadı mı, Fenerbahçe'de oynadı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oldu. Maçta sarı-kırmızılılar 1-0 önde. Bu maçla ilgili olarak Emre Mor'un Galatasaray'da oynayıp oynamadığı merak konusu oldu. Peki, Emre Mor Galatasaray'da oynadı mı?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde. Maç ile ilgili olarak Emre Mor Galatasaray'da oynadı mı, sorusunun yanıtı merak edildi.

EMRE MOR GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü.] Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Emre Mor Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.[4] Mor, Danca ve İngilizce bilmekte fakat Türkçe bilmemektedir.

Galatasaray (kiralık)

2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe

29 Haziran 2022 tarihinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Eyüpspor (kiralık)

Transfer sezonunun son gününde oyuncu Eyüpspor ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.