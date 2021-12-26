Emre Kocadağ: "Seni ben tanımıyordum bile, 1 dakika muhabbetimiz mi oldu?" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Kocadağ: "Seni ben tanımıyordum bile, 1 dakika muhabbetimiz mi oldu?"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Emre Kocadağ: "Seni ben tanımıyordum bile, 1 dakika muhabbetimiz mi oldu?

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Emre Kocadağ : "Seni ben tanımıyordum bile, 1 dakika muhabbetimiz mi oldu?"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ :

" Fikret Orman'la beraber yalan rüzgarı yaptınız"

İSTANBUL - Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ cevap hakkını kullandı. Mahmutyazıcıoğlu'nu o dönemde tanımadığını söyleyen Kocadağ, "Seninle 1 dakika muhabbetimiz mi oldu? Fikret Orman'la beraber yalan rüzgarı yaptınız" dedi.

Beşiktaş'ın Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının üzerine Emre Kocadağ cevap hakkını kullandı. Emre Kocadağ, kendisinin kürsüye gelmesinin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun salondan ayrılacak olmasına dikkat çekerek, "Şafak Bey, Fikret Orman gibi bırakıp gitmesin. Bekle 2 dakika. Algı yapma. Senin attığın çamurlar bize bulaşmaz. Sen bu faturayı kestiğin zaman 'Avukatlık ücreti' olarak aldım dedin. Fikret Orman da çıktı. Beraber yalan rüzgarı yaptınız. Bu para senin paran mı, bu faturayı usulünle mi kestin? Ben seni o dönem tanımıyordum bile. Sen bana bırak para vermeyi, 1 tane çay ısmarladın mı? Seninle 1 dakika muhabbetimiz var mı? Ben gereğini yapacağım zaten. Siz bu fatura olaylarını, 100 milyonlarca Euro'yu dışarı çıkarmak için oradan oraya, oradan oraya verdiyseniz, bilmiyorum. Bunu senin başkanın bilir. Hesabı vermesi gereken Fikret Orman'ın kendisidir. Sana talimat verdiyse, gidip hesabını ondan sorabilirsin. Diğer konularla ilgili olarak da mahkemede konuşuruz zaten" ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ: Seni ben tanımıyordum bile, 1 dakika muhabbetimiz mi oldu?

Emre Kocadağ: Seni ben tanımıyordum bile, 1 dakika muhabbetimiz mi oldu?

Emre Kocadağ: Seni ben tanımıyordum bile, 1 dakika muhabbetimiz mi oldu?

Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı

Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı

 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi

Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title