Emre Kılınç: "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdeyim" - Emre Kılınç: "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdeyim" Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerde olduğunu söyledi.

- Emre Kılınç: "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdeyim"

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerde olduğunu söyledi.

DG Sivasspor'dan ayrılan milli futbolcu Emre Kılınç, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından duygu ve düşünceleri dile getiren Emre, "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdeyim, merhaba Galatasaray. #CimbomÇağırYeter" paylaşımında bulundu. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılı parçalı formalı giydiği ve Metin Oktay selamı verdiği bir video paylaştı.

Kaynak: İHA