Emre Kaplan, Hatayspor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Kaplan, Hatayspor'da

Emre Kaplan, Hatayspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Başakşehir forması giyen Emre Kaplan ile 1,5 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Hatayspor, Başakşehir forması giyen Emre Kaplan ile 1,5 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ederken Başakşehir Kulübü'nden 21 yaşındaki Emre Kaplan ile 1,5 yıllık kiralık olarak anlaştı. Sol bek mevkiinde görev yapan Emre Kaplan, artık Hatayspor formasını terletecek.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Emre Kaplan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Emre Kaplan, Hatayspor'da

Emre Kaplan, Hatayspor'da

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

 Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

 Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Son Dakika: TFF'den anlamlı hareket! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title