Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu

A Spor yorumcusu Emre Bol, son maçta 3 gol atan Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin performansını yorumlarken, "Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu" dedi.

A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgili çirkin bir yorumda bulundu.

Bol, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada yaptığı hat-trick'le takımını galibiyete taşıyan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Bunlar cahil çocuklar ya, bu Senegal'de kim bilir bu okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu. Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım" ifadelerini kullandı.

Emre Bol

3 KUPA KAZANDI, GOL KRALI OLDU

Galatasaray'a 2019 yılında Kasımpaşa'dan gelen Diagne, sarı kırmızılı kulüple 1 TÜrkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı. Senegalli forvet ayrıca, 2018-2019 sezonunda attığı 30 golle gol kralı oldu.