Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu
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Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu

01.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:43

A Spor yorumcusu Emre Bol, son maçta 3 gol atan Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin performansını yorumlarken, "Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu" dedi.

A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgili çirkin bir yorumda bulundu.

Bol, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada yaptığı hat-trick'le takımını galibiyete taşıyan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Bunlar cahil çocuklar ya, bu Senegal'de kim bilir bu okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu. Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım" ifadelerini kullandı.

Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu
Emre Bol

3 KUPA KAZANDI, GOL KRALI OLDU

Galatasaray'a 2019 yılında Kasımpaşa'dan gelen Diagne, sarı kırmızılı kulüple 1 TÜrkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı. Senegalli forvet ayrıca, 2018-2019 sezonunda attığı 30 golle gol kralı oldu.

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Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu
Haber Yorumları (3)
PATRON: Bos beles insan birsey soylemis ne onemi var yuruuuu
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ZÜHTÜ FERUDUN NAYIR: spor yorumcusu Emre BOL yanlış yapmış o ülkemize gelmiş bir futbolcu misafir sayılır rengi milliyeti ne olursa olsun oda Allah ın yarattığı bir kuldur Allah hiçbir zaman yanlış yapmaz sen şirk yapmışsın haberin yok ama benimde bu yabancı futbolcular için diyeceğim şey ülkemizde at gibi koşabilen nice gençlerimiz varken niye yabancılara para veriliyor benim kafamı kurcalayan budur.
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MEEE MEE: Kendisi neymiş koyun eti mi yiyormuş. . .
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