Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başarılı sportif direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı itirafla taraftarları şaşkına çevirdi. Genç yönetici, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'yla birlikte antikor testi yaptırdıklarını ve testin sonucunda, daha önce koronavirüs geçirdiklerinin çıktığını söyledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, bugün yapılan antrenmanın ardından daha önce koronavirüs geçirdiğini açıkladı.

Belözoğlu, basınla antrenman sonrası yaptığı kısa sohbette, ekibe yeni katılan yardımcısı Selçuk Şahin ve Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ile birlikte antikor testi yaptırdıklarını ve bu teste göre daha önce koronavirüs geçirdiklerinin ortaya çıktığını açıkladı.

AYAKTA ATLATTILAR

Kanlarında antikor çıkan 3 ismin daha önce hiç belirti göstermeden koronavirüse yakalandıkları ve hastalığı ayakta atlattıkları belirtildi.