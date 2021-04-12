Fenerbahçe, ilk yarıda Gazişehir karşısında baskılı oynuyor! Canlı Anlatım

Şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren Sarı-Lacivertliler, ligin tehlikeli ekiplerinden Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Beşiktaş'ın iki haftadır peş peşe kazandığı ligde daha fazla kayıp istemeyen Fenerbahçe, bu maçı mutlak kazanmak zorunda. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'ya bu maç ilk 11'de yer vermeyerek radikal bir karara imza attı. Belözoğlu, kadrodaki forvetler Samatta, Cisse, Thiam'ı da yedek soyundurdu.