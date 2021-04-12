Fenerbahçe, ilk yarıda Gazişehir karşısında baskılı oynuyor! Canlı Anlatım
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Fenerbahçe, ilk yarıda Gazişehir karşısında baskılı oynuyor! Canlı Anlatım

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Fenerbahçe, ilk yarıda Gazişehir karşısında baskılı oynuyor! Canlı Anlatım

Şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren Sarı-Lacivertliler, ligin tehlikeli ekiplerinden Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Beşiktaş'ın iki haftadır peş peşe kazandığı ligde daha fazla kayıp istemeyen Fenerbahçe, bu maçı mutlak kazanmak zorunda. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'ya bu maç ilk 11'de yer vermeyerek radikal bir karara imza attı. Belözoğlu, kadrodaki forvetler Samatta, Cisse, Thiam'ı da yedek soyundurdu.

Sarı-Lacivertliler, 'Tamam ya da devam' maçında. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu karşılaşmada Luiz Gustavo'ya ilk 11'de yer vermeyerek dikkat çekti. Belözoğlu, kadrodaki forvetler Samatta, Cisse, Thiam'ı da yedek soyundurdu.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Gaziantep: Günay, Olkowski, Miranda, Djılobodji, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, Dicko

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, kadroda yer almadı.

7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SA PINTO KULÜBEDE YOK

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadığı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Üç futbolcu da karantinada.

CANLI ANLATIM

31'Gaziantep FK bu bölümde Fenerbahçe baskını kırmayı başardı ve rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyor.

27'İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda Pelkas topla buluştu. Vuruş şansı bulmak isterken Djilobodji araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

25'Mert Hakan'ın pasıyla topla buluşan İrfan Can'ın sağ çaprazdan sol ayağı ile çektiği şut savunmadan döndü.

21'İki oyuncunun da tedavileri tamamlandı ve oyun hakem atışı ile yeniden başladı.

20'Gökhan ve Mirallas hava topu mücadelesinde çarpıştı. Mete Kalkavan, sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.

13'Ozan'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda Günay topu kontrol etti.

11'MUTLAK GOL KAÇTI! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın vuruşunda Djilobodji topu çizgiden çıkarttı. Seken topu Valencia tamamlamak istedi. Ama boş çerçeveyi bulamadı.

8'Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz ön direkte topa dokundu. Cılız gelen topu kaleci Günay kontrol etti.

3'Serbest vuruşu Caner kullandı tehlikeli noktadan. Kaleci Günay soluna gelen topu çift yumrukla çeldi.

M.Ö.Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

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Haber Yorumları (1)
YUSUF HOCA: Teknik trektörlük bunu oynat onu oynatma olayı değildir. Yetenek işidir taktik işidir ve futbolcuya hükmetme işidir Bunu da herkes yapamaz.Şöyleki sen hızla ileri çık, sen topu kaybettiğimiz de burda dur,sen zikzak çizerek ileri çık takıma alan aç,sen kendini yorma depar dışında asla koşma, sen savunmanın ortasında dur yanlara kayma ,sen kanatlardan içeri gir gibi birçok taktik zeka şart. Aynı şekilde bu söylenenleri harfiyyen uygulatabilecek adam lazım kulübede. Emre yi hangi topçu takar ....
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:33:24. #1.15#
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