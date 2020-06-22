Emre Belözoğlu her göreve soyundu Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar son bulmazken Emre Belözoğlu, takımda farklı görevler almaya devam ediyor ama kötü gidişata dur diyemedi.

Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar son bulmazken Emre Belözoğlu , takımda farklı görevler almaya devam ediyor ama kötü gidişata dur diyemedi. Sarı-laciverti ekipte gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, son haftalarda oynanan mücadelelerdeki farklı görevleriyle dikkatleri çekti. 1 HAFTA İÇİNDE FUTBOLCU, HOCA VE SPORTİF DİREKTÖR POZLARI VERDİLigin 27'nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde yedek soyunan Belözoğlu, 78'inci dakikada Mehmet Ekici 'nin yerine oyuna dahil olarak karşılaşmanın seyrini değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında yine yedek soyunan Emre Belözoğlu, kulübeden teknik adam gibi oyunculara müdahale edip itirazlarda bulundu. Karşılaşmanın hakemine yönelik tepkisini sürdüren Belözoğlu, yedek kulübesinde iki sarı kartın ardından çıkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Emre'nin olmayışından sonra itici gücünü kaybeden sarı-lacivertli takım Trabzonspor'a elenerek 6 yıllık kupa hasretini de sürdürdü. Kupadaki üzüntüsünü ise ligde unutmak isteyen Fenerbahçe'de Kasımpaşa yenilgisiyle umutlar tamamen kayboldu. Sahada ve yedek kulübesinde de yer alamayan Emre Belözoğlu, bu sefer sportif direktör gibi karşılaşma boyunca not aldı. Tribünden desteğini sürdüren ve mücadele başından sonuna kadar not defterine yazılar yazan Emre Belözoğlu, daha sonra yönetimle yan yana maçı izledi.KART CEZALISIYDI, PROTOKOLDEN AKREDİTESİ YAPILDIKupa yarı finalinde kart görerek Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu maça protokol kontenjanından akredite edildi. Sahada oynaması ve karma alana girmesi yasak olan cezalı oyuncu daha önceki emsallerde de olduğu gibi stadın saha dışındaki farklı bir noktasına, tribüne girebileceği gibi Emre de Covid-19 sürecinde eklenen talimatlara göre 52 kişilik toplam kontenjanı bulunan deplasman takımı Fenerbahçe'nin idari kadrosundan akredite edildi. Tribünde notlar alan tecrübeli oyuncu gelecek sezondaki görevi olan sportif direktörlüğe ısınmış oldu.JÜBİLE 26 TEMMUZ'DAFenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, ligde geri kalan maçlarda sahaya çıkmayı planlamıyor. Bu sezon hedefsiz kalan sarı-lacivertli ekipte, ilk 11'de başka isimlere süre tanımayı hedefleyen Belözoğlu, gelecek sezonun transfer çalışmalarına daha fazla ağırlık verecek. Zorunlu kalmadıkça sahaya çıkmayı düşünmeyen Emre Belözoğlu, ligin son haftasında 26 Temmuz'da oynanması planlanan Rizespor mücadelesinde ise sahaya çıkarak simbolik bir jübile ile aktif futbol yaşamına noktayı koyacak.

- Cezalısıydı - Cezalısıydı Kaynak: DHA