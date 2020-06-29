Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor mu? Emre Belözoğlu sezon sonu futbolu bırakacak mı? Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynayacak mı? Mustafa Denizli, Samet Aybaba, Semih Şentürk gibi isimler Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakıp bırakmayacağı konusunda iddiadan bulundular. Peki, Emre Belözoğlu sezon sonu futbolu bırakacak mı? Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynayacak mı?

Mustafa Denizli, Samet Aybaba, Semih Şentürk gibi isimler, 40 yaşına merdiven dayayan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki yıl da oynayıp oynayamayacağı konusunda iddiada bulundular. Peki, Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor mu? Emre Belözoğlu sezon sonu futbolubırakacak mı? Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynayacak mı?

EMRE BELÖZOĞLU FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar'ın "Emre 1 yıl daha oynamalı" sözü en çok konuşulan konulardan biri olunca Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat, futbolun duayen isimlerine bu konuyu sordu.

SAMET AYBABA

Sanıyorum Emre başka bir görev de üstleniyor. Eğer o görevi yüklenecekse oyunculuk yapması doğru değil. Sadece bir iş yapmalı. Takıma katkısı olacağına inanıyorsa elbette devam edebilir. Ancak hem takım kaptanı hem futbolcu hem sportif direktör olursa o işten mutlu son çıkmaz. Emre şu an ki performansıyla önümüzdeki yıl Milli Takım'da oynayamaz. Ancak Fenerbahçe'de ve EURO 2020'de oynamayı kafasına koyar ve çok çalışırsa herkesi yanıltabilir. Ama bu çok kolay değil bana göre.

SELÇUK ŞAHİN

40 yıl oynamış niye 1 yıl daha oynamasın ki? Kendisine de söyledim o bırakmadan ben bırakmam. Elbette şaka bir yana ama Emre'nin gösterdiği performans ortada. 1 yıl daha oynarsa ondan elbette 34 maçta görev beklenmemeli ama kritik maçlarda önemli katkılar verebilir elbette. Şayet bir yıl daha devam derse Milli Takım'da da bulunması çok yararlı olur. Yine de sportif direktörlük ve oyunculuğu bir arada sürdürebilir mi bilemem ama bunu yaparsa bir konuda daha rol model olmuş olacaktır.

MUSTAFA DENİZLİ

Ben de futbolu 34 yaşında bırakmıştım. Bu Emre Belözoğlu'nun kendi kararıyla belirlenir. Kendisi ne hissederse onu uygulayacaktır. Dünyada bu tür örnekler epeyce var. Bu nedenle 'Devam' veya 'Noktalama' kararı sadece Emre'nin kendisine aittir.

SEMİH ŞENTÜRK

Emre Belözoğlu'nu hayranlıkla ve büyük bir takdirle izliyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği sürece elbette oynar. Buna elbette ki kendisi karar verecektir.