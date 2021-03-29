Emre Belözoğlu: Ekibimize bir yerli, bir de yabancı hoca dahil olacak
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Emre Belözoğlu: Ekibimize bir yerli, bir de yabancı hoca dahil olacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik ekiple ilgili gelen soruya, "Ekibimize minimum 1, toplamda 2 hoca dahil edeceğiz. Bunun birisi yerli, birisi de yabancı hoca olacak. Kalan 10 haftayı en iyi şekilde tamamlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Mevcut hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyor" diye yanıt verdi.

Sarı-Lacivertliler'in yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ekibini kurmadığını ama kısa süre içinde teknik ekibin hazır olacağını söyledi. Belözoğlu, "Minimum 1, toplamda 2 hoca almayı düşünüyoruz. Birisi yerli, birisi de yabancı hoca olacak. Aniden göreve başladığımız için ekip hazır değil ama kısa süre içinde bu eksiği kapatacağız" dedi. Belözoğlu, teknik adamlık hayaliyle ilgili de, "Başkanımız Ali Koç'a da söylemiştim,hayalim büyük teknik direktör olmak Saha içinden mücadele etmek daha farklı" diye konuştu.

HAYALİMDEN VAZGEÇEREK BAŞLADIM

Belözoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Sezon başında da söylemiştim. Birçok hedefim ve hayalimden vazgeçerek bu göreve başladım demiştim. Futbol bilgisi olan birine sorsanız, benim kariyer planlamamın bu şekilde devam edeceğini düşünmezdi. Bu kendi kariyer planım değildi. Ama Fenerbahçe'nin içindeki süreç bizi buraya iter. Pişmanlık duymam. Futbolcu, sportif direktör olarak en iyi şekilde yapmaya çalıştım" bilgisini verdi.

Emre Belözoğlu: Ekibimize bir yerli, bir de yabancı hoca dahil olacak
Emre Belözoğlu: Ekibimize bir yerli, bir de yabancı hoca dahil olacak

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Haber Yorumları (4)
UI: Lucescu yu beğenmediniz olsa idi 10 puan farkla liderdiniz. . . . milli takımı da o gençleştirdi ve Türk futbolunu en iyi bilen hoca idi. . .
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KABADAYI: ırkçı çirkef ve nankör bir hoca olabilir derim ben de.
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