Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken sportif direktör Emre Belözoğlu da kadroyu iyileştirmek adına planlı bir şekilde ilerliyor. Sportif direktörlük görevini yürüten efsane ismin Everton'ın gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun'un transferi için devreye girdiği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için devreye girdi. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya olası satışının ardından alternatif bir plan hazırlayan ve geniş bir santrafor listesi tutan sarı lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu'nun aklında öncelikli bir isim bulunuyor.

Beşiktaş'ın eski golcüsüne çubuklu formayı giydirmek için milli futbolcu ile ilk görüşme yapıldı. Emre, böylelikle Everton'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek olan Cenk Tosun'un kiralık transferi için resmen devreye girdi.

ONAY ALIRSA SELAHATTİN BAKİ İLE GÖRÜŞECEK

Cenk Tosun'a Fenerbahçe forması giydirmek için büyük bir çaba harcayan Belözoğlu, milli futbolcudan onay alması durumunda kulüpler bazında görüşmelere başlanması için de Selahattin Baki ile görüşecek.

BONSERVİS İHTİMALİ ZOR

Everton'un büyük umutlar ile transfer ettiği ancak beklenen performansı alamadığı Cenk Tosun'u 8-10 milyon euro bonservis bedeli bandından elden çıkartmak istiyor.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, kariyerine bir süre daha yurt dışında devam etmek istiyor ve kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede de bu düşüncesini dile getirmişti.

SLAVEN BILIC DE PEŞİNDE

Cenk'i satamaması durumunda kiralık olarak elden çıkartmak isteyen Everton'un hem satılık hem de kiralık opsiyonları çerçevesinde Slaven Bilic'in yanı takımı West Bromwich Albion ile görüşmelerini sürdürüyor.