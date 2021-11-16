Emre Belözoğlu röportaj sırasında duygusal anlar yaşadı! Gözleri doldu
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "En son neye üzüldünüz" diye yöneltilen soruda duygusal anlar yaşadı. Kaybettiği yakın dostu Hasan Yazıcı'yı hatırlayan Belözoğlu, o anlarda konuşmakta güçlük çekti.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni takımındaki ilk röportajı verdi. Belözoğlu, özel hayatından saha içine kadar merak edilen her şeyi cevapladı. "En son neye üzüldünüz" sorusu Emre Belözoğlu'na duygusal anlar yaşattı.
"UNUTMAK KOLAY OLMADI"
Yakın dostu Hasan Yazıcı'yı kaybettiğini ifade eden Belözoğlu, "İnsanlar pandemide çok sevdiğini kaybetti. Benim için hayatımda önemli yeri olan, beraber aynı evde kaldığım Hasan Yazıcı ağabeyimi kaybettim. Onu kaybettiğimde çok üzülmüştüm. Unutmak çok kolay olmadı. Hala onu düşündüğümde burnumun direği sızlar. Mekanı cennet olsun. Benim için çok zor oldu" dedi.
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