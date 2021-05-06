Emre Belözoğlu, bir türlü yola getiremediği Samatta'nın biletini kesti

Sezonun başında büyük umutlarla gelen Mbwana Samatta'nın bileti kesildi. Aston Villa'dan 1 yıllık kiralık ve sonrasında 6 milyon euroluk satın alma şartıyla transfer edilen Tanzanyalı golcüyü eski kulübü Genk ve Club Brugge istiyor. Yaklaşık 4 milyon euro seviyelerinde teklif getiren bu iki kulübe 'hayır' denmeyecek. Samatta'nın bonservisinde zarar edilecek ama yıllık maaş yükü bitmiş olacak. Belözoğlu, yakın ilgi gösterdiği Samatta'da artık diretmiyor.

Samatta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor. Belçika kulüplerinin maksimum 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'luk zararın bir bölümünü karşılamış olacak. Yıllık 2.7 milyon euroluk maaşı da bütçeyi zorlayan bir unsur.

BİR TÜRLÜ HAYATA DÖNMEDİ

Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez ilk iki maçta Samatta'ya 11'de yer verdi. Ancak istediği performansı alamadı. Sonrasında ise yıldız oyuncu yedek soyundu. Oyuna dahil olduğu Erzurumspor maçında hem kaçırdığı goller hem de vücut diliyle konsantre olmadığını gösterdi. Belözoğlu, tecrübeli forvete şans verse de bir türlü istediği karşılığı alamıyor.