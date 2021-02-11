Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan

Transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ı "Sana ne benim futbolcumdan. Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil" ifadeleriyle sert bir şekilde eleştirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminde yaşananlarla ilgili konuşan Belözoğlu, "Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın. Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Bu, genel anlamda Türkiye'deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde;

"HOCAMIZIN İSTEDİKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ"

"Hocamızın kararları doğrultusunda biz çok iyi bir takım kurduğumuzu biliyoruz.Hocamızla sürekli istişare halindeyiz, sürekli konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Biz bu yola sen, ben değil biz olacağız diyerek çıktık ve bundan hiç sapmadık. Birbirine inanan, güvenen bir elkibiz. Bu ekip ruhu takımımıza performans ve oyun anlamında da olumlu etki yapacak."

"FENENRBAHÇE'YE HİZMET ETME İSTEĞİ VE ARZUMUZ VAR"

"Ekip olarak Fenerbahçe'ye hizmet etme arzu ve istediği ile çalışıyoruz, biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi bu noktadan saptırmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar. Galasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar.Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda"federasyona güvenmiyor musunuz?"diyenler şimdi Fenerbahçe nasıl transfer yaptı diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurulmuş kurul var."

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda "Federasyona güvenmiyor musunuz?" diyenler şimdi Fenerbahçe nasıl transfer yaptı diyor. Herkes kendi işine baksın.

"HEPSİ GEÇERLİ"

Oyuncularımızı değersizleştirmek için çaba gösterenlere müsaade etmeyeceğiz. Mert Hakan Yandaş özelinde; oyuncumuzun Fenerbahçe'yi tercih ettiği için nelerin yapıldığını görüyoruz. Sadece Mert Hakan değil tüm oyuncularımız için aynı şey geçerli.

"G.SARAY VE BEŞİKTAŞ BİRBİRLERİNİ RAKİP GÖRMÜYORLAR"

Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar -ki, odaklarında sadece Fenerbahçe var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil.