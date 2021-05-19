Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüştüğünü öğrenince küplere bindi. 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile masaya oturmadan başka kulübe asla gitmem" diyerek menajerine sert çıkıştı.

Galatasaray'da son maçlarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba, menajerinin transferi için harekete geçmesiyle sinirden çılgına döndü.

"GALATASARAY İLE MASAYA OTURMADAN BAŞKA KULÜBE GİTMEM"

28 yaşındaki oyuncu kariyerini sarı-kırmızılı ekipte sürdürmek istiyor ancak menajeri, Galatasaray'daki belirsiz ortam sebebiyle Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Akbaba'nın bu duruma çok sinirlendiği ve "Galatasaray ile masaya oturmadan başka kulübe asla gitmem" dediği kaydedildi. Bu sezon Galatasaray'da 27 lig maçına çıkan Emre Akbaba, 5 gol atıp 3 asistle oynadı. Emre Akbaba, sarı kırmızılı takımdaki kariyerinde ise 70 maçta 14 gol atıp 8 asistle oynadı.