Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüştüğünü öğrenince küplere bindi. 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile masaya oturmadan başka kulübe asla gitmem" diyerek menajerine sert çıkıştı.

Galatasaray'da son maçlarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba, menajerinin transferi için harekete geçmesiyle sinirden çılgına döndü.

"GALATASARAY İLE MASAYA OTURMADAN BAŞKA KULÜBE GİTMEM"

28 yaşındaki oyuncu kariyerini sarı-kırmızılı ekipte sürdürmek istiyor ancak menajeri, Galatasaray'daki belirsiz ortam sebebiyle Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Akbaba'nın bu duruma çok sinirlendiği ve "Galatasaray ile masaya oturmadan başka kulübe asla gitmem" dediği kaydedildi. Bu sezon Galatasaray'da 27 lig maçına çıkan Emre Akbaba, 5 gol atıp 3 asistle oynadı. Emre Akbaba, sarı kırmızılı takımdaki kariyerinde ise 70 maçta 14 gol atıp 8 asistle oynadı.

Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi
Galatasaray'da tarihi seçimin kaderini değiştirecek hamle! Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi
Galatasaray'da tarihi seçimin kaderini değiştirecek hamle! Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi
Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil
Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Özcan Deniz Pınar Altuğ Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Arslan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 20:06:57. #1.16#

title