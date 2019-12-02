Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

02.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:29

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor'un yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Bugünj Kayserispor'dan ayrılıyorum. Kayserispor benim her zaman kalbimde olacak. Dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Burada çok güzel anılarım var. 3 ay güzel zaman geçirdim. İlerideki yaşantımda da Kayserispor'u iyi hatırlayacağım." dedi.

"AYRILMA ZAMANIMIN GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yıldız oyuncu, "Birçok sebebi var ayrılığımın. İyi sonuçlar alamadık zorlu bir süreç yaşadık. Neler olduğunu anlatamam. Ancak kulüple çok güzel bir şekilde anlaştık. Buradaki her futbolcu benim için çok önemli. Türkiye'yi terk etmiyorum umarım gelecekte güzel şeyler olur. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen bir insanım ve ayrılma zamanımın geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

8 MAÇTA 2 GOL ATTI

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emmanuel Adebayor, geride kalan 13 haftada 8 maça çıktı ve 2 gol attı. Deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında penaltıdan 1 gol atan Adebayor, son maçında da Mensah'ın ortasında kafa vuruşu ile Beşiktaş ağlarına golünü attı. Adebayor'un bir de asisti bulunuyor. Adebayor 13 haftada 8 maçta 671 dakika oyunda kaldı.