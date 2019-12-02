Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Bugün Kayserispor'dan ayrılıyorum. Kayserispor benim her zaman kalbimde olacak." dedi.
Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor'un yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Bugünj Kayserispor'dan ayrılıyorum. Kayserispor benim her zaman kalbimde olacak. Dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Burada çok güzel anılarım var. 3 ay güzel zaman geçirdim. İlerideki yaşantımda da Kayserispor'u iyi hatırlayacağım." dedi.
"AYRILMA ZAMANIMIN GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Yıldız oyuncu, "Birçok sebebi var ayrılığımın. İyi sonuçlar alamadık zorlu bir süreç yaşadık. Neler olduğunu anlatamam. Ancak kulüple çok güzel bir şekilde anlaştık. Buradaki her futbolcu benim için çok önemli. Türkiye'yi terk etmiyorum umarım gelecekte güzel şeyler olur. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen bir insanım ve ayrılma zamanımın geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.
8 MAÇTA 2 GOL ATTI
İstikbal Mobilya Kayserispor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emmanuel Adebayor, geride kalan 13 haftada 8 maça çıktı ve 2 gol attı. Deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında penaltıdan 1 gol atan Adebayor, son maçında da Mensah'ın ortasında kafa vuruşu ile Beşiktaş ağlarına golünü attı. Adebayor'un bir de asisti bulunuyor. Adebayor 13 haftada 8 maçta 671 dakika oyunda kaldı.
Haber Videosu: Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
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Sırf Kayserispor için digitürke aylık 100 lira civarı para veriyorum. Bir insan hem para verip hem niye eziyet çeker ki. Şimdi anlıyorum millet niye hep büyük takım tutuyor, sürekli mutlu olmak için.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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lafa bakarmisin büyük takimlar sanki güle oynaya oyun aliyorlar. . .Yayından Kaldır
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illa takım tutmak zorunda değilsin git yabancı ligleri izle daha kaliteli futbol izlersin Türkiye de futbol oynanmıyor ;)1 Yayından Kaldır
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kalbindemi yaşıyor :D:D ulan akşam akşam ne güldüm:))))))Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Adam hakli. Futbol kulüpleri alisti bir tepsi baklavaya oynatmaya. Ama gecti o devirler. Gerci bir tepsi baklavaya oynatiyorlardi neden battilar? Baklava cokmu pahali acaba?Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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baktı kulüp düşecek kaçıyor :DCevap Yaz 10 Yayından Kaldır