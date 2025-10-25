Diyarbakır'da Emlakçı Dolandırıcı Tutuklandı
Diyarbakır'da emlakçılık yapan Ayrım Akar, 3 müşterisinden toplam 10 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Akar, daire ve arsa satış vaadiyle aldığı paralarla kayıplara karıştı.
Emlakçı Ayrım Akar, 21 Ekim'de bir müşterisinden daire karşılığı 7 milyon TL, 2 ayrı müşterisinden de arsa ve gayrimenkul satışı vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL aldı. Satış için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tapu harcını da yatırarak tarih alan Akar, randevu tarihinde aldığı paralarla ortadan kayboldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Akar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak