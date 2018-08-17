Eminönü Esnafı, "Geleceğe Umutla" Bakıyor

Eminönü esnafı Murat Bozkurt, Kapalıçarşı, SultanHamam ve Mahmutpaşa esnafının ekonomik kriz söylentilerinden etkilenmediğini belirterek, üretime devam ettiklerini belirtti.

Eminönü'nde çeyiz dükkanı olan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eminönü Sultanhamam, Mahmutpaşa esnafının piyasalara yönelik çeşitli baskılar olmasına rağmen, esnafın, psikolojik baskıya aldırmadan üretmeye devam ettiğini ve yarınlara umutla baktığını söyledi.

Kapalıçarşı'nın her zaman yerli yabancı turistlerle dolup taştığını, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun daha da arttığına dikkati çeken Bozkurt, "Ticaretin kalbi Eminönü'dür. Burada ticaret bin yıldan fazladır yapılıyor. Kadim ticaret kültürünün pozitif etkisi ve milletimizin engin ferasetiyle ve ticaretin olmazsa olmazı müşteri memnuniyetini esas alan bir bilinçle iş noktasında da hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz." şeklinde konuştu.

Bozkurt, kendi dükkanında bayram nedeniyle yoğun bir müşteri trafiği olduğunu ve genel olarak Eminönü esnafının işlerinin her zaman yoğun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşlerimiz yoğun fakat pisayalara özellikle psikolojik baskı var. İmalat yapmayıp, yaşadığımız bu günleri kara dönüştürmek isteyen bir bölüm var fakat bunlar fevkalade bir yanlışın içerisindeler. Biz Sultanhamam ve Mahmutpaşa piyasasındaki esnaflar olarak, asla bu yanlışa düşmeyeceğiz. Üretimimiz devam ediyor. Ürünlerini tezgahından eksik etmeyen, yarının telaşına düşmektense bugünün kıymetini bilip müşterisinin hakkını, kendi hakkından üstün tutan her esnaf, bütün krizleri teğet geçecek potansiyele sahip demektir."

Bazı müşterilerin kriz söylentilerinden dolayı endişeli olmasına rağmen, genel havanın güzel olduğunu söyleyen Bozkurt, "Elbette müşterilerin bir kısmında 'Ne olacak, bir kriz yaşayacak mıyız?' sorusu mevcut, lakin büyük ekseriyette, 'Biz kenetleneceğiz ve kazanacağız' duygusu yoğun ve ürünü olan esnaf da ticaretini yapmaya devam ediyor." dedi.