Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i mağlup ederek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri

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