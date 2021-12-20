Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i mağlup ederek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title