Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer hamlelerini gerçekleştiriyor. İstanbul ekibi kaleci transferini bitirdi ve İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselen takımımız, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi" denildi.

ARSENAL VE SPORTING DE OYNADI

Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina'da başlayan Viviano, ülkesi İtalya'da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi. Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.

SERİE A TARİHİNDE YERİNİ ALDI

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı'nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano'nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor" ifadelerine yer verildi.