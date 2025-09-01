Emiliano Martinez Galatasaray'a geliyor mu?

Kalede takviye planlarını sürdüren Galatasaray, Ederson ve Senne Lammens için yaptığı girişimlerden sonuç alamayınca rotasını Martinez'e kırdı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli eldiveni kadroya katabilmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

EMİLİANO MARTİNEZ GALATASARAY'A GELİYOR MU?

Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.

Şampiyonlar Ligi listesi için son hazırlıklarını yapan Galatasaray, yarın gece UEFA'ya kadrosunu bildirecek. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte tüm odağını kaleci transferine verirken Emiliano Martinez için son dakikalarda temaslarını yoğunlaştırdı.

MARTINEZ İÇİN ASTON VILLA İLE TEMAS

Transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Lammens'in Manchester United ile el sıkışmasının ardından Galatasaray, rotasını Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'e çevirdi. Yönetim, transferi yetiştirebilmek adına Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor.