Emiliano Martinez Galatasaray'a geliyor mu?

Emiliano Martinez Galatasaray'a geliyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, kaleci transferinde gözünü Emiliano Martinez'e çevirdi. Fenerbahçe'nin Ederson'u kadrosuna katmasıyla alternatif arayışına giren sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisi için temaslarını hızlandırdı. UEFA'ya yarın gece teslim edilecek Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmek isteyen yönetim, Aston Villa ile görüşmeleri yoğunlaştırdı.

Kalede takviye planlarını sürdüren Galatasaray, Ederson ve Senne Lammens için yaptığı girişimlerden sonuç alamayınca rotasını Martinez'e kırdı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli eldiveni kadroya katabilmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

EMİLİANO MARTİNEZ GALATASARAY'A GELİYOR MU?

Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.

Şampiyonlar Ligi listesi için son hazırlıklarını yapan Galatasaray, yarın gece UEFA'ya kadrosunu bildirecek. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte tüm odağını kaleci transferine verirken Emiliano Martinez için son dakikalarda temaslarını yoğunlaştırdı.

MARTINEZ İÇİN ASTON VILLA İLE TEMAS

Transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Lammens'in Manchester United ile el sıkışmasının ardından Galatasaray, rotasını Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'e çevirdi. Yönetim, transferi yetiştirebilmek adına Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı

Hakim ve savcıları uyardı: Bunu yaparsanız siyaset alanına girersiniz
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksin?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.